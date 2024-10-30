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В МИД России назвали путь к сохранению мира на Корейском полуострове

МИД: отказ США от блоковой логики — путь к миру на Корейском полуострове

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Максим Блинов/РИА Новости

Путь к сохранению мира на Корейском полуострове лежит через отказ США от курса на блоковое противостояние. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи в Пекине заместителя главы МИД Андрея Руденко со спецпредставителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином.

Также там подчеркнули, что стабильность на полуострове можно сохранить, если США откажутся от стремления навязать «основанный на правилах миропорядок», провоцирующий конфронтацию в духе холодной войны.

Подчеркивается, что РФ и КНР продолжат взаимодействие в интересах создания справедливой системы неделимой безопасности на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном. Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию международных отношений двух стран. По его словам, Пекин готов совместно с Пхеньяном «содействовать устойчивому и долгосрочному развитию социалистического дела».

Ранее США обратились к Китаю из-за солдат КНДР в России.

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