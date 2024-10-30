США обратились к Китаю из-за якобы солдат КНДР в России

Соединенные Штаты стремятся воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы Пхеньян вернул северокорейских солдат, якобы отправленных в Россию для участия в конфликте с Украиной. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По словам анонимного американского чиновника, США призвали Китай, поддерживающий отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Также отмечается, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие страны также обратились в Пекин «применительно к обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого», добавил источник.

В то же время источники телеканала не настроены оптимистично по поводу возможного давления Пекина на КНДР, поскольку Китай якобы поддерживает российский ВПК.

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее президент Финляндии собрался обсудить пути мирного урегулирования на Украине с Си Цзиньпином.