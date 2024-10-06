Китай будет укреплять стратегическую координацию с КНДР

Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР направил телеграмму лидеру Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Пекином и Пхеньяном.

«Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество», — говорится в публикации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что придает большое значение развитию международных отношений двух стран. По его словам, Пекин готов совместно с Пхеньяном «содействовать устойчивому и долгосрочному развитию социалистического дела». Си Цзиньпин ожидает, что это послужит на пользу народам двух стран.

Председатель КНР среди прочего подчеркнул, что дружба между Пекином и Пхеньяном «выдержала испытания временем». Си Цзиньпин отметил, что в течение последних 75 лет КНР и КНДР оказывали друг другу поддержку в борьбе за укрепление народной власти, а также защиту государственного суверенитета.

В конце сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует вести дела с Пекином, отметив, что это пойдет на благо стране, и «нужны лишь справедливые условия».

Ранее США обвинили в попытке навязать войну России и Китаю.