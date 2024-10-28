В КНДР сочли отправку дрона с листовками в Сеул гипотетической ситуацией

Заместитель директора Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила о гипотетической ответной отправке дрона с листовками в Сеул. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Ё Чжон напомнила, что в небе над Сеулом появился «неопознанный беспилотник» с листовками, в которых критиковался «марионеточный режим» президента Юн Сок Ёля. Она подчеркнула, что ни военные, ни другие организации КНДР якобы не запускали дрон.

Таким образом Ким Ё Чжон спародировала реакцию Южной Кореи на обвинения со стороны КНДР в запуске беспилотников над Пхеньяном.

13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

15 октября стало известно, что КНДР располагает доказательствами причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне, заявила сестра лидера республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.