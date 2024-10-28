Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНДР сочли отправку дрона с листовками в Сеул гипотетической ситуацией

Сестра Ким Чен Ына заявила о гипотетической отправке дрона с листовками в Сеул

close
Shutterstock

Заместитель директора Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила о гипотетической ответной отправке дрона с листовками в Сеул. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Ё Чжон напомнила, что в небе над Сеулом появился «неопознанный беспилотник» с листовками, в которых критиковался «марионеточный режим» президента Юн Сок Ёля. Она подчеркнула, что ни военные, ни другие организации КНДР якобы не запускали дрон.

Таким образом Ким Ё Чжон спародировала реакцию Южной Кореи на обвинения со стороны КНДР в запуске беспилотников над Пхеньяном.

13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

15 октября стало известно, что КНДР располагает доказательствами причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне, заявила сестра лидера республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами