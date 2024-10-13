Сестра Ким Чен Ына пообещала Южной Корее «ужасную катастрофу» при одном условии

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи. Ее цитирует гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Момент, когда беспилотник снова будет обнаружен в небе над нашей столицей, безусловно, приведет к ужасной катастрофе. Лично я бы хотела, чтобы этого не произошло», — сказала Ким Ё Чжон.

13 октября генштаб КНДР приказал привести артиллерию на границу с Республикой Корея в боевую готовность.

11 октября МИД КНДР заявил, что делает последнее предупреждение Южной Корее и требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов.

9 октября сообщалось, что власти Северной Кореи намерены укрепить границу с южным соседом «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США.

Отмечалось, что данное решение по укреплению границы с Южной Кореей стало необходимой мерой самозащиты, «сдерживания войны и обеспечения безопасности» КНДР.

Ранее сообщалось, что КНДР в 28 раз запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором.