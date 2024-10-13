Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника

КНДР будет рассматривать как акт объявления войны повторное появление южнокорейского беспилотника в своем воздушном пространстве. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Пхеньян считает Сеул причастным к инцидентам с вторжением беспилотников.

До этого министерство иностранных дел КНДР заявило, что в октябре южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить политические листовки. В Сеуле отметили, что не отправляли дроны в КНДР, но допустили, что это могли сделать общественные организации или частные лица. В Минобороны КНДР ответили, что для запуска таких беспилотников нужна взлетно-посадочная полоса, поэтому причастность гражданской компании не рассматривается.

24 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал поручение нарастить разработку и производство различных дронов. По его словам, речь идет о разработке стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных дронов, а также различных беспилотников-камикадзе для тактических пехотных подразделений и спецназа.

Ранее США отреагировали на решение КНДР расширить разработку и производство беспилотников.