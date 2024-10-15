Сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею в полетах беспилотников в Пхеньяне

КНДР располагает доказательствами причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне, заявила сестра лидера республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы получили ясные доказательства, что главными виновниками враждебной провокации с нарушением суверенитета КНДР, при которой было нарушено воздушное пространство столицы, являются военные бандиты Республики Корея», — сказала Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что причастные к провокациям «заплатят суровую цену».

До этого министерство иностранных дел КНДР заявило, что в октябре южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить политические листовки. В Сеуле заверили, что не отправляли дроны в КНДР, но допустили, что это могли сделать общественные организации или частные лица. В Минобороны КНДР ответили, что для запуска таких беспилотников нужна взлетно-посадочная полоса, поэтому причастность гражданской компании не рассматривается.

13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.