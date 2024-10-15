Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею в полетах беспилотников в Пхеньяне

Ким Ё Чжон: Южная Корея причастна к полетам беспилотников в Пхеньяне

close
Global Look Press

КНДР располагает доказательствами причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне, заявила сестра лидера республики Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы получили ясные доказательства, что главными виновниками враждебной провокации с нарушением суверенитета КНДР, при которой было нарушено воздушное пространство столицы, являются военные бандиты Республики Корея», — сказала Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что причастные к провокациям «заплатят суровую цену».

До этого министерство иностранных дел КНДР заявило, что в октябре южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить политические листовки. В Сеуле заверили, что не отправляли дроны в КНДР, но допустили, что это могли сделать общественные организации или частные лица. В Минобороны КНДР ответили, что для запуска таких беспилотников нужна взлетно-посадочная полоса, поэтому причастность гражданской компании не рассматривается.

13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами