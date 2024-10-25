Экс-посол Ватикана счел грехом голосование за Харрис

Бывший посол Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано назвал вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис адским чудовищем. Его цитирует New York Post (NYP).

«Выбор стоит между консервативным президентом <…> и адским чудовищем», — подчеркнул экс-посол Ватикана в США.

По его словам, католики должны осознавать, что, отдав свой голос Харрис, они совершают серьезный грех. Карло Мария Вигано обратил внимание, что голосовать за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, наоборот означает сказать «нет» всему «антикатолическому и антихристианскому» в обществе.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что многие бывшие сторонники демократов на грядущих выборах президента проголосуют за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее в ЕС предрекли ущерб в случае победы Трампа.