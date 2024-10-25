Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-посол Ватикана счел грехом голосование за Харрис

NYP: экс-посол Ватикана в США Вигано назвал Харрис адским чудовищем

close
Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший посол Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано назвал вице-президента США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис адским чудовищем. Его цитирует New York Post (NYP).

«Выбор стоит между консервативным президентом <…> и адским чудовищем», — подчеркнул экс-посол Ватикана в США.

По его словам, католики должны осознавать, что, отдав свой голос Харрис, они совершают серьезный грех. Карло Мария Вигано обратил внимание, что голосовать за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, наоборот означает сказать «нет» всему «антикатолическому и антихристианскому» в обществе.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что многие бывшие сторонники демократов на грядущих выборах президента проголосуют за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее в ЕС предрекли ущерб в случае победы Трампа.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами