Маск выразил уверенность, что даже экс-демократы проголосуют за Трампа

Многие бывшие сторонники демократов на грядущих выборах президента проголосуют за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«В 2020 году все известные избиратели, которые не поддерживали ни одну из партий, голосовали за Байдена. В 2024 году все такие избиратели и многие бывшие демократы проголосуют за Дональда Трампа», — написал он.

Накануне стало известно, что Маск выделил на поддержку президентской кампании кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа более $43 млн за первые две недели октября.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп дал совет чернокожим и латиноамериканцам, голосующим за Харрис.