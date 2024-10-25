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В ЕС предрекли ущерб в случае победы Трампа

FT: в ЕС пытаются определить ущерб в случае победы Трампа

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Global Look Press

В Евросоюзе пытаются посчитать ущерб в случае победы на ноябрьских выборах кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, высокопоставленные чиновники анализируют возможную компенсацию прекращения американской помощи Украине и варианты сохранения антироссийских санкций, если американские власти снимут свои ограничения.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что Европейский союз может усилить санкции в отношении России в случае победы на выборах президента в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. При этом чиновники европейских стран хотят быть уверены в том, что ограничительные меры ЕС останутся в силе в течение продолжительного периода времени, даже если в Белом доме с приходом новой администрации решат изменить эту ситуацию.

Ранее Орбан подверг критике Евросоюз из-за позиции по украинскому конфликту.

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