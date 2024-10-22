Президент Мавритании прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС

Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Telegram-канал »Смотри» опубликовал видео встречи в аэропорту высокого гостя. Ему преподнесли традиционный русский каравай и татарский чак-чак (кусочки теста, зажаренные до румяной корочки и пропитанные сахаром и медом).

Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года является председателем организации.

22 октября президент РФ Владимир Путин сообщил перед встречей с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой на саммите БРИКС, что Россия придает большое значение укреплению связей со странами Африки.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.