Путин и президент ОАЭ поужинают в резиденции президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который приедет в Россию с официальным визитом, в воскресенье поужинают в Ново-Огарево. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил о планах пригласить президента ОАЭ перед официальными переговорами на официальный ужин к себе домой на встрече с представителями СМИ стран-участниц БРИКС.

Президент России подчеркнул, что вместе с коллегой из Эмиратов они поужинают, проведут вечер, поговорят по всем текущим вопросам.

По мнению Путина, визит президента ОАЭ будет плодотворным.

Накануне стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян посетит Россию с официальным визитом 21 октября.

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее Путин назначил спецпредставителя России по сотрудничеству с БРИКС.