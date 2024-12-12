Сальдо объяснил массовое отключение света в двух регионах РФ в ноябре

Организованная украинскими властями диверсия привела к массовому отключению света в Запорожской и Херсонской областях в последних числах ноября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Авария произошла из-за того, что была попытка диверсионной группы проникнуть в непосредственно защитную часть крупных трансформаторных подстанций. Им удалось повредить уже старые изношенные части трансформаторных подстанций», — рассказал глава региона.

Он объяснил, что оба региона входят в единую энергетическую сеть, поэтому ее повреждения приводят к массовым отключениям.

Сальдо также отметил, что оставшиеся после ухода Украины из областей сети находились в критическом состоянии, так как власти не проводили регламентные работы. В настоящее время российские специалисты занимаются ремонтом объектов энергетической инфраструктуры.

27 ноября стало известно об аварийном отключении электричества на линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Джанкой – Мелитополь». Массовые перебои с электроснабжением наблюдались в 172 населенных пунктах Херсонской области. Порядка 140 тысяч человек остались без электроснабжения.

28 ноября Куйбышевский муниципальный округ Запорожской области подвергся атаке со стороны ВСУ, в результате чего 68 населенных пунктов остались без электричества.

Ранее в Махачкале заподозрили энергетиков в хищениях электричества.