В Челябинске медик пойдет под суд после того, как скорая не приехала на вызов к ребенку

Медик из Челябинска предстанет перед судом после того, как скорая помощь не приехала к девятилетнему ребенку своевременно. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемая, которая в момент инцидента работала заведующей оперативным отделом медучреждения города, взяла на работу сотрудника без профильного образования.

В результате работница не смогла зарегистрировать вызов матери ребенка, которому нужна была срочная помощь. Несмотря на то, что, исходя из симптомов, мальчику должны были направить специалистов в экстренном порядке, медики не прибыли.

Матери пришлось самостоятельно везти младшего члена семьи в больницу, но там спасти пациента не смогли.

В отношении заведующей возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Приморье уволили воспитательницу, забывшую на улице ребенка.