Более 10 человек проходят по делу экс-военкома Преображенского района Москвы

В уголовном деле, где фигурирует бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев, арестованный в июле по обвинению в получении взятки, установлено более 10 фигурантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что обвиняемым назначены разные меры пресечения, в том числе подписка о невыезде. Имена фигурантов собеседник агентства не назвал, но добавил, что вменяют в том числе получение и посредничество во взятках.

Об аресте бывшего военкома Преображенского района Москвы Сергея Тригилева стало известно 5 июля. Его обвиняют в совершении трех преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, он получил взятки от трех человек за подтверждение заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

11 декабря сообщалось, что Тригилев ушел на СВО. В связи с этим расследование в отношении него по уголовному делу приостановлено.

Ранее в Саратове арестовали военкома по делу о коррупции.