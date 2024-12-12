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Банк России выявил схему манипулирования рынком акций через Telegram

ЦБ: администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade манипулировал рынком

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Алексей Куденко/РИА Новости

Российский Центробанк обнаружил новую схему манипулирования рынком акций, которую организовал администратор Telegram-канала Fibo Trade Борис Смирнов, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным Банка России, Смирнов с 2023 по 2024 год совершал сделки с низколиквидными активами, искусственно завышая их цену за счет агрессивных заявок на покупку. Трейдер продавал пакеты ценных бумаг по завышенным ценам, что провоцировало волатильность.

Кроме того, будучи администратором Telegram-канала с более чем 13 тыс. подписчиков, Смирнов публиковал в сообществе заведомо ложную информацию о сделках с акциями, затем де-факто совершал обратные действия, например, продавал активы, а не покупал, как обещал.

В ноябре интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение источников в крупных банках написало, что данные легальных клиентов российских банков попали в базу мошенников Банка России, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием.

Ранее россиянам назвали фразы, которые произносят только мошенники.

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