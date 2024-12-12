Морпехи отбили у ВСУ укрепрайоны на границе Курской области и попали на видео

Российские морпехи из бригады Тихоокеанского флота группировки «Север» захватили укрепрайоны украинских войск в районе на границе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, которое также показало кадры работы штурмовиков.

«Морпехи отбили долговременные укрепления ВСУ в курском приграничье. В результате штурмовых действий... уничтожили технику украинских боевиков, а также зачистили их укрепленные позиции», — говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовало оборонное ведомство, можно увидеть штурм административного здания в одном из населенных пунктов. Солдаты ВСУ пытались противостоять морпехам при помощи автоматов и гранатометов, однако не смогли оказать российским бойцам эффективного сопротивления.

Отмечается, что в итоге противник отступил, бросив вооружение.

11 декабря стало известно, что группировка «Север» ВС РФ освободила приграничные села Дарьино и Плехово в Курской области. Кроме того, российские военные поразили формирования 12 бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов Курской области.

Ранее Зеленский обсудил с главкомом ВСУ ситуацию в Курской области.