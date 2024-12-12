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29 сейвов Игоря Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Баффало» со счетом 3:2 в НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на арене «Кибанк-центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев шайбами отметились Оуэн Пауэр и Тейдж Томпсон. У «Рейнджерс» авторами голов стали отличились Мика Зибанеджад, Райлли Смит и Адам Фокс.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил отразил 29 бросков из 31, а нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Коллективы выступают в Восточной конференции НХЛ. После этой победы, «Рейнджерс» стали седьмыми — у них 31 очко за 28 встреч. «Баффало» идет на предпоследнем, 15-м месте, набрав 26 баллов за 29 матчей.

В следующей игре «Баффало» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится 15 декабря и начнется в 03:00 по московскому времени.

«Нью-Йорк Рейнджерс» следующий матч проведут дома против «Лос-Анджелес Кингз». Эта встреча состоится 14 декабря, начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Ранее был назван лучший российский вратарь НХЛ в текущем сезоне.

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