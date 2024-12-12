Премьер Словакии Роберт Фицо счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в беседе с бразильским изданием Folha de S.Paulo.

«Я считаю это (приезд в Москву 9 мая. — прим. ред.) личным долгом», — подчеркнул он.

До этого Фицо во время программы «Субботние диалоги» STVR заявил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

Он добавил, что свобода в республику пришла с востока и он отправится в Москву на празднование 80-летия Победы, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям.

Фицо не в первый раз высказывается в таком ключе. 1 декабря он разместил пост с почти идентичной информацией в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом политик отметил, что из-за своего решения посетить Москву в мае он подвергся нападкам со стороны оппозиции.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.