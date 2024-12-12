Шольц захотел вновь созвониться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Die Zeit.

«Шольц хочет сделать это (позвонить Путину. – прим. ред.) снова», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает немецкая газета, звонок Шольца Путину в ноябре «возмутил» некоторые европейские страны.

В середине ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Зеленский пожаловался на звонки Путину.