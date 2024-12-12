Китай в этом году стал покупать меньше угля у России

Доля экспорта угля из России в Китай (считается ключевым рынком сбыта) в январе — октябре сократилась на 5 п.п., до отметки в 18%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

Для сравнения, в том же периоде 2022 года доля поставок угля из России в структуре импорта Китая составляла 23%. В то же время заметно сократилась и доля основного экспортера этого вида топлива в КНР — Индонезии — на 14 п.п., до 44%.

При этом доли других экспортеров в Китай за отчетный период стали расти. Монголия направила КНР в январе — октябре больше угля на 5 п.п., нарастив объем до 15%, Австралия — на 14 п.п., с 1% до 15%. За первые 10 месяцев 2024 года Китай увеличил импорт угля с 230 млн до 435 млн тонн.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни написало, что в ноябре экспорт из Китая в Россию снизился в юанях на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что стало первым падением за четыре месяца.

Ранее в США предсказали старение Китая через 10 лет.