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Глава Чечни пообещал отомстить за удар по казармам в Грозном

Кадыров пообещал отомстить за раненных во время удара БПЛА по казармам в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал отомстить за раненных в результате удара БПЛА по казармам в Грозном.

Кадыров уточнил, что дрон атаковал здание специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чеченской республике в 00:55 мск. Серьезных ранений никто не получил, пострадали четыре бойца караула.

По его словам, сдетонировавший дрон выбил стекла и повредил кровлю.

«Подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом. <...> Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим!» — заявил Кадыров.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 декабря уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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