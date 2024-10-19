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Во Франции призвали остановить помощь Украине после слов Путина

Политик Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после слов Путина о НАТО

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Alexis Sciard/Global Look Press

Западу необходимо прекратить спонсировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что НАТО не жалко жителей Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами! НАТО – это машина для убийств! Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского!» — подчеркнул он.

Как отметил Филиппо, Франции необходим также выход из НАТО, которая поддерживает эскалацию конфликта на Украине.

18 октября Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС заявлял, что Организации Североатлантического договора (НАТО) не жалко украинцев, а Россия думает о своих солдатах. Президент отметил, что когда Россия думает о своих бойцах, она думает о том, как обеспечить мир в том числе мирными средствами.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Он отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее. Он заявил, что России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Ранее Путин прокомментировал мирные инициативы Бразилии и КНР по Украине.

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