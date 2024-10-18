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Путин прокомментировал мирные инициативы Бразилии и КНР по Украине

Путин: Россия уважает страны, которые добиваются мира на Украине переговорами

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил, что страна с уважением воспринимает те государства, которые стремятся разрешить украинский конфликт путем мирных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением», — заявил Путин, добавив, что союзники России, включая страны БРИКС, заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта мирным способом.

Глава государства также сообщил, что Саудовская Аравия может рассматриваться как место для мирных переговоров по Украине, вопрос состоит лишь в том, что обсуждать.

18 октября Путин встретился с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал условие для переговоров с Украиной.

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