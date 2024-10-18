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Зеленский заявил, что вступление в НАТО повысит моральный дух Украины

Зеленский: приглашение в НАТО поднимет моральный дух Украины

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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приглашение Украины в НАТО может поднять моральный дух украинцев. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским изданием Financial Times.

«Если мы не получим приглашения в НАТО, моральный дух снизится», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский напомнил, что США и ФРГ выступили против интеграции Киева в НАТО, объяснив это тем, что в Вашингтоне и Берлине не желают прямого вовлечения Запада в конфликт на Украине.

При этом, по словам украинского лидера, остальные государства-члены Североатлантического альянса согласны с потенциальным вступлением Украины в блок.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что без точного обозначения границ Украины НАТО не будет принимать в свой состав эту страну.

Ранее в Британии вступление Украины в НАТО сочли «опасной фантазией».

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