Зеленский заявил, что вступление в НАТО повысит моральный дух Украины

Приглашение Украины в НАТО может поднять моральный дух украинцев. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским изданием Financial Times.
«Если мы не получим приглашения в НАТО, моральный дух снизится», — подчеркнул украинский президент.
Зеленский напомнил, что США и ФРГ выступили против интеграции Киева в НАТО, объяснив это тем, что в Вашингтоне и Берлине не желают прямого вовлечения Запада в конфликт на Украине.
При этом, по словам украинского лидера, остальные государства-члены Североатлантического альянса согласны с потенциальным вступлением Украины в блок.
До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что без точного обозначения границ Украины НАТО не будет принимать в свой состав эту страну.
Ранее в Британии вступление Украины в НАТО сочли «опасной фантазией».