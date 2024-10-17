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В Британии вступление Украины в НАТО сочли «опасной фантазией»

The Spectator: скорое вступление Украины в НАТО является опасной фантазией

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможность скорого вступления Украины в Североатлантический альянс — это «опасная фантазия». Об этом пишет британский еженедельник The Spectator.

По мнению автора публикации, для Украины нереально стать членом НАТО в обозримом будущем из-за территориального спора с Россией. Среди причин в статье назвали резко негативное отношение РФ к такой перспективе, а также потенциального сопротивления со стороны Венгрии, Германии, США, Турции и Хорватии.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте навязывал опасную фантазию, когда ранее в этом месяце пообещал: «Украина ближе ко вступлению в НАТО, чем когда-либо раньше», - сказано в статье.

Накануне Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, который, в частности, предусматривает приглашение страны в НАТО. Он обратил внимание, что по многим вопросам необходимо «углубить понимание» и анонсировал диалог за закрытыми дверями.

Ранее Пушков счел, что план Зеленского фактически предлагает Западу воевать за Украину.

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