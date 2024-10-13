Экс-президент Украины Петр Порошенко тайно записывал свои переговоры с зарубежными лидерами. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, есть документальные подтверждения того, что Порошенко вел записи встреч с иностранными лидерами прямо в своем кабинете.

«Иметь ли с ним дело после этого — дело каждого отдельного лидера», — отметил Дубинский.

Он сослался на материалы расследования, касающегося происхождения пленок с разговорами Порошенко и президента США Джо Байдена. Один из свидетелей сказал, что видел диктофон на столе бывшего украинского лидера во время закрытых встреч. Депутат считает, что никто, кроме Порошенко, не мог пронести в кабинет президента эту технику.

Другой свидетель — начальник национального центра оперативно-технического управления системы коммуникаций — напомнил, что правительственные переговоры засекречены и не могут записываться без разрешения.

Дубинский добавил, что все материалы направят в конгресс США и американское посольство в Киеве, чтобы избежать дипломатического скандала.

В январе бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского активно участвовал в публикации и распространении записей телефонных разговоров Порошенко и Байдена.

Ранее украинские активисты обвинили Порошенко и его окружение в хищениях на $4 млн.