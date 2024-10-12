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В России оценили готовность Украины к территориальным уступкам

Сенатор Джабаров: Киев задумался об уступках территорий из-за неудач на фронте

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что власти Украины задумались о территориальных уступках из-за неудач на фронте. Его слова передает «Лента.ру».

По словам Джабарова, это связано с тем, что украинские войска начали постепенно отступать со всех фронтов, где они были. Сенатор также добавил, что внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ) «полный раздрай», а многое из того вооружения, которое они получили, было уничтожено российскими ракетами и авиацией. При этом, по его словам, «западные спонсоры» Украины дали понять, что вечно так продолжаться не может, поскольку успехов на поле боя нет.

«Что касается желания Украины начать переговоры — знаете, главное, чтобы у нас было желание начать переговоры», — подчеркнул Джабаров.

10 октября итальянская газета Corriere della Sera писала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий в обмен на «некоторые обязательства Запада». Согласно материалу издания, речь идет о гарантии безопасности со стороны США по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Газета Der Spigel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника также писала, что украинское руководство впервые с начала конфликта задумалось о территориальных уступках России. Как отметил собеседник издания, Киев пересмотрел свое представление о победе, осознав, что «без уступок не обойтись». При этом он добавил, что сделка должна быть выгодна и российской стороне.

Ранее МИД Украины опроверг слухи о готовности к прекращению огня ради гарантий Запада.

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