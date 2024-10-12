«Я не сэр Гей»: Джонсон рассказал, как его приветствовал Лавров

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров приветствовал его на встрече в 2017 году словами «Я не сэр Гей». Политика цитирует РБК.

Джонсон сообщил, что «банальная двусторонняя встреча» началась с обмена рукопожатиями.

«Я не сэр Гей. Сэры Геи — это у вас в Форин-офисе (британский МИД. — «Газета.Ru»)», — заявил при этом российский дипломат.

Бывший премьер вспомнил, что после встречи был «буквально раскаленный обед»: Лавров посадил Джонса перед жарким пылающим камином, из-за которого по лицу британского политика тек пот.

«Будто он (Лавров. — «Газета.Ru») был старостой, мучающим одноклассника-педика в викторианской школе», — описал свои впечатления Джонсон в мемуарах.

Он добавил, что встреча ничего не дала, но он понял, что РФ «больше не была просто побежденной державой Холодной войны».

В мемуарах Джонсон также назвал Лаврова «Громыко наших дней» и самым долго действующим министром иностранных дел России с царских времен.

Ранее Джонсон признался в любви к России.