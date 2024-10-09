Лукашенко раскрыл, как у Запада не получилось «удушить» Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад поставил план удушить РФ и Белоруссию, но не получилось. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи со своим коллегой Владимиром Путиным в Москве, стенограмму встречи публикует сайт Кремля.

«Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было, и «оно пригодилось».

По словам Лукашенко, на сегодняшний день идет коллективная работа по очень многим направлениям. Союзные страны занимаются производством товаров, которые находят спрос в Российской Федерации. Белорусский лидер подчеркнул, что российская сторона нуждается в тех товарах, которые производит ряд стран — от сельского хозяйства до микроэлектроники.

Накануне Лукашенко, выступая на саммите СНГ в Москве, заявил, что сила исторического единства народов СНГ тревожит западные страны.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.