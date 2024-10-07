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В Госдуме призвали взять под контроль три области Украины для создания буферной зоны

Депутат Чепа: ВС РФ будут вынуждены освобождать Днепропетровск, Сумы и Чернигов

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВС РФ будут вынуждены взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины ради обеспечения безопасности России. Его слова приводит «Лента.Ru».

Он указал на регулярные террористические атаки со стороны Украины на гражданские объекты в приграничных регионах России. Чепа напомнил слова российского руководства о том, что в случае необходимости будут приняты меры для создания буферной зоны, чтобы обеспечить собственную безопасность.

«Значит, мы вынуждены будем освобождать от ВСУ эти регионы для обеспечения безопасности наших регионов, и мы об этом предупреждали. Под этими регионами я имею в виду, и это мое мнение, Днепропетровск, Сумскую и Черниговскую области, откуда были совершены террористические атаки на Курскую область, откуда совершаются постоянные обстрелы Белгородской, Брянской, Курской областей, других областей страны», — сказал парламентарий.

Накануне ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВС РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта. По его словам, несмотря на эту действительность, Россия на линии боевого соприкосновения продвигается вперед, беря под контроль «деревню за деревней» и «город за городом».

Ранее эксперт раскрыл последствия в случае вторжения Украины в Белоруссию.

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