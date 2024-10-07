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В Кремле отреагировали на слухи о том, что Виктор Бут вернулся к торговле оружием

Песков: власти РФ считают фейком слухи о возвращении Бута к торговле оружием

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские власти не доверяют слухам о том, что Виктор Бут якобы вернулся к торговле оружием. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию Wall Street Journal (WSJ).

«Материал этот (статью WSJ. — Прим. ред.) видели. Но мы скорее склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков. Фейков или нападок на наших народных избранников», — сказал Песков.

6 октября WSJ выпустил заметку о том, что Бут якобы встречался с представителями йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн. Утверждается, что в итоге сделку удалось заключить. При этом сам Бут в комментарии РБК назвал публикацию американского издания вбросом, а само СМИ — политически ангажированным.

Виктор Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и другими. В декабре 2022 года Бута обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

В настоящее время Бут является депутатом Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва по областному избирательному округу от партии ЛДПР.

Ранее Бут назвал Павлу Дурову единственное безопасное место в мире.

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