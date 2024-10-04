Аргентина захотела вернуть Фолкленды

Аргентина намерена восстановить суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами после передачи Великобританией архипелага Чагос Маврикию. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино.

«Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий… мы намерены восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами», — подчеркнула она, отметив, что Маврикию «удалось вернуть себе» архипелаг Чагос, бывший под контролем Великобритании.

До этого вице-президент Аргентины раскритиковала новое соглашение между Великобританией и Аргентиной по Фолклендским островам, заявив, что ее стране оставили только «крошки».

Новое соглашение включило в себя возобновление полетов на острова, открытие переговоров по плану гуманитарного проекта и организацию поездок родственников солдат, оставшихся на Фолклендских (Мальвинских) островах навсегда.

Ранее экс- глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом на Фолклендские острова.