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Кэмерон прибыл на Фолклендские острова

Глава МИД Британии Кэмерон прибыл с визитом на Фолклендские острова

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Фолклендские острова перед поездкой в Южную Америку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

Как следует из заявления, глава МИД Британии проведет встречу с лидерами правительства и представителями сообществ. Кэмерон также намерен оценить работу местных жителей по «созданию процветающего сообщества и защите окружающей среды».

Он также отдаст дань уважения британским солдатам, сражавшимся в Фолклендской войне 1982 года и выразит благодарность действующим военнослужащим Великобритании на острове.

Ранее правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем заявило, что хотело бы выстроить зрелые отношения с Великобританией, несмотря на территориальный спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Правительство Аргентины в очередной раз напомнило о своей готовности провести двусторонние переговоры для решения территориального спора о суверенитете островов «в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН».

До этого жители Фолклендских островов после обещания новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея вернуть территории в состав Аргентины заявили, что хотят остаться частью Великобритании.

Ранее стало известно, зачем Кэмерон намерен посетить Фолклендские острова.

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