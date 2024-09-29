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Мишустин встретится с президентом Ирана

Мишустин 30 сентября посетит Иран

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин 30 сентября посетит с официальным визитом Иран, заявили в пресс-службе кабмина РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в рамках визита Мишустин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также первым вице-президентом страны Мохаммадом Резой Арефом.

В кабмине РФ подчеркнули, что на встрече они обсудят комплекс Российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание уделят реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, говорится в заявлении пресс-службы правительства России.

Накануне сообщалось, что Пезешкиан проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита на саммит БРИКС в Казани в октябре.

Это будет первый визит Пезешкиана в Россию с момента его вступления в должность в конце июля.

Спикер правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани отметила, что соглашение о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном «почти готово», не вдаваясь в подробности.

Ранее Путин заявил, что Россия ждет визита президента Ирана.

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