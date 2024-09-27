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Зеленский на встрече с Трампом заявил о связи боев на Украине с выборами в США

Зеленский заявил Трампу, что бои на Украине не закончатся до выборов в США

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Боевые действия на Украине не завершатся до американских выборов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, которую транслирует CNBC.

«В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина», — сказал украинский лидер.

Он обратил внимание, что после американских выборов придется принимать решение. Зеленский выразил надежду, что сила США «будет очень велика». Этим президент Украины объяснил решение «встретиться с обоими кандидатами». По словам украинского лидера, для Киева очень важно «поделиться всеми шагами».

В пятницу, 27 сентября, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что на долю украинского лидера выпали невероятные испытания. Он добавил, что в обсудит это с коллегами и посмотрит, «к чему сможем прийти».

Ранее Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

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