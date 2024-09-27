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Трамп разозлился на Зеленского из-за его визита в Пенсильванию

WP: визит Зеленского на завод в Пенсильвании сильно разозлил Трампа

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Evan Vucci/AP

Визит украинского лидера Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов для ВСУ в Пенсильвании вызвал гнев экс-президента США Дональда Трампа, который счел такой шаг вмешательством в выборы. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Недавняя остановка Зеленского на заводе в Пенсильвании, который производит снаряды для военных нужд Украины, вызвала гневную реакцию Трампа, который обвинил его во вмешательстве в выборы», - говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что Пенсильвания является колеблющимся штатом, который в конечном счете может проголосовать как за кандидата от демократов, так и за кандидата от республиканцев.

До этого сообщалось, что некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит Зеленского в Пенсильванию.

Ранее в США испугались последствий реализации «плана победы» Зеленского.

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