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В США испугались последствий реализации «плана победы» Зеленского

AT: «план победы» Зеленского грозит масштабной войной в Европе с участием США

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Luca Bruno/AP

Так называемый «план победы» Владимира Зеленского грозит глобальной войной в Европе с прямым участием Соединенных Штатов. Об этом пишет американский офицер и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис в материале для American Thinker.

«Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией. Однако если он будет принят, он грозит масштабной войной в Европе — причем потенциально с участием США», — пишет он.

По мнению автора материала, в случае одобрения плана Зеленского администрацией США конфликт на Украине может распространиться на третьи страны и стать ядерным.

Магиннис не исключил, что в преддверии президентских выборов в США эскалация конфликта Москвы и Киева может выйти на новый уровень, до которого не стоило доводить в принципе.

Из-за политики, проводимой президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис США оказались в очень серьезной ситуации, предупредил Магиннис.

По данным британской газеты The Times, так называемый «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Госдуме отреагировали на реакцию США на «план победы» Зеленского.

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