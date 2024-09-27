Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Киеву

Европейские страны выделяют на помощь Украине слишком малые суммы по сравнению с США. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, пишет американская газета Politico.

«Европа платит лишь малую часть денег, которые выделяют Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул он.

В июле британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что на июльском саммите стран Североатлантического альянса в 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп пообещал, что США могут покинуть НАТО, если союзники не увеличат расходы на оборону.

Издание сообщало, что на саммите 2018 года в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп подчеркивал, что Соединенным Штатам «причитаются огромные суммы денег», говоря о расходах стран альянса на оборону.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Зеленским.