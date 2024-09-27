Трамп анонсировал встречу с Зеленским

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканец Дональд Трамп согласился на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. По его словам, переговоры пройдут утром 27 сентября в Нью-Йорке.

«Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по мск) в Trump Tower», — пояснил Трамп.

Прокомментировал экс-президент США и слова Зеленского о том, что он якобы ничего не смыслит в конфликте на Украине. В ответ Трамп в шутку предложил украинскому политику в срочном порядке отказаться от предстоящей встречи.

Зеленский прибыл с официальным визитом в США 22 сентября в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своей поездки он переговорил с президентом США Джо Байденом и рядом других американских политиков. При этом его встреча с Трампом изначально находилась в подвешенном состоянии, ряд СМИ даже писали о ее отмене.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.