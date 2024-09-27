Столтенберг сделал признание о решениях НАТО

Североатлантический альянс продолжает существовать, так как обеспечивает безопасность своих членов, считает генсек организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС. При этом, по его словам, страны — участницы блока могут совершать глупые решения.

«В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения», — пояснил Столтенберг.

Он добавил, что это не мешает альянсу оставаться безопасным в глазах других людей. Столтенберг подчеркнул, что поэтому НАТО остается, несмотря на результаты выборов в тех или иных государствах блока.

Так генсек альянса прокомментировал избирательные кампании внутри НАТО, на которых побеждают партии, негативно настроенные по отношении к организации. Например, противники блока в последнее время укрепляют свои позиции на местном уровне в Германии. В частности, оппозиционная крайне правая партия «Альтернатива для Германии», критикующая подход НАТО к конфликту на Украине, в особенности продолжение военной поддержки Киева.

Ранее в США забили тревогу из-за катастрофы для НАТО.