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В Индии заявили об отсутствии мирного плана по конфликту на Украине

МИД Индии указал на отсутствие мирного плана и инициатив по конфликту на Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

У Индии нет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, и она не предлагает соответствующих инициатив, однако Нью-Дели общается со всеми сторонами конфликта и передает информацию. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.

«Это своего рода исследование, которым мы занимаемся. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана. Мы ничего не предлагаем», — указал Джайшанкар.

В то же время он отметил, что Индия ведет диалог с конфликтующими сторонами и делится информацией с обеими сторонами. Глава МИД выразил мнение, что Москва и Киев ценят это.

«Мы считаем, что, если эти беседы будут полезными, я думаю, мы могли бы внести свой вклад [в урегулирование конфликта]. Чем скорее закончится конфликт, тем лучше для мировой экономики и общества. Я думаю, во многих частях мира широко распространено такое мнение», — заявил Джайшанкар.

До этого заместитель министра иностранных дел Викрам Мисри сообщал, что Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с рядом важных партнеров и лидеров государств. По словам Мисри, переговоры продолжаются и информация об их итогах появится в нужное время.

Ранее президент Бразилии раскрыл, что имеет решающее значение для урегулирования по Украине.

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