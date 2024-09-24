Новый глава МИД Украины поедет в Венгрию решать «незавершенный спор»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит своего украинского коллеги Андрея Сибиги на предстоящей неделе в страну. Об этом пишет Index.

Как заявил Сийярто, Сибига прибудет в Венгрию, поскольку между Будапештом и Киевом существует неразрешенный спор по поводу прав венгерского меньшинства на Украине.

Министр иностранных дел Венгрии выразил надежду, что новым главой МИД Украины может быть найдено решение по проблемным темам между государствами.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Украина. По его словам, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье.

5 марта 2024 года МИД Венгрии заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по правам венгров Закарпатья. Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не просила ничего более, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.

Министр выразил надежду на то, что в будущем украинская сторона сдвинется со своих догматических позиций и сможет показать какой-то прогресс в отношении прав меньшинств.

Ранее большинство венгров выступили против членства Украины в ЕС.