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Большинство венгров выступили против членства Украины в ЕС

Telex: большинство венгров выступили против членства Украины в Евросоюзе

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Global Look Press

Большинство опрошенных граждан Венгрии выступили против членства Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет Telex со ссылкой на опрос аналитического центра Policy Solutions.

Согласно исследованию, среди стран — кандидатов на членство в ЕС венгры меньше всего поддерживают Украину. 61% участников опроса выступили против такого развития событий. Наиболее положительно респонденты относятся к членству Черногории в политическом объединении, за это выступили 45% опрошенных.

«Снижение открытости по отношению к Украине, которая и так является самым отвергнутым кандидатом, также впечатляет: год назад незначительное большинство венгров выступили бы против вступления Украины в ЕС», — говорится в тексте.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что европейским лидерам и министрам не следует обнадеживать государства, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС, ничего не значащими обещаниями, в Европе присутствует скептицизм относительно расширения блока.

Сийярто отметил, что в публичных выступлениях высокопоставленные чиновники ЕС заявляют о поддержке расширения Евросоюза и принятия новых государств в состав блока, однако приватно многие главы МИД европейских стран скептически относятся к процессу интеграции новых стран в Евросоюз.

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