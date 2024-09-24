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Трамп-младший пришел в ярость из-за заявлений Зеленского

Трамп-младший заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца

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Evan Vucci/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский, получающий миллиарды долларов от налогоплательщиков США, «имеет наглость» критиковать кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа. С такой критикой действий Зеленского выступил сын Трампа Дональд Трамп — младший на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента?» — задался вопросом он.

Дональд Трамп — младший напомнил, что Зеленский имеет смелость критиковать его отца почти сразу после того, как проукраинский фанатик Уэсли Раут совершил покушение на него во Флориде.

Такое положение дел сын политика и бизнесмена назвал позором.

До этого Зеленский заявлял, что Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, даже если ему кажется обратное.

В июле Трамп во время предвыборного митинга пообещал предотвратить третью мировую войну и остановить конфликт на Украине.

Ранее в Госдуме оценили «мирный план» Зеленского.

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