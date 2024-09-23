В Госдуме оценили «мирный план» Зеленского

Так называемый «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского является уловкой и пустышкой. Такую оценку инициативам Зеленского дал депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Озвученный Зеленским так называемый мирный план — это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений», — подчеркнул депутат.

Как отметил Шеремет, Зеленский прилетел в США главным образом для того, чтобы попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в Соединенных Штатов Камалы Харрис и Дональда Трампа.

По словам депутата, с новым президентом США у украинского лидера «террористического тандема» может не сложиться.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс заявлял, что так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского может привести лишь к началу третьей мировой войны.

Ранее в США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО.