Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что на стамбульских переговорах между Россией и Украиной в 2022 году предлагал Киеву компромиссное решение по урегулированию конфликта, но украинская сторона отказалась от его варианта. Об этом пишет Die Welt.

Идея Шредера подразумевала сохранение за Украиной контроля над Донбассом, а для Крыма предполагалось «южнотирольское решение», то есть создание российского анклава. Также экс-канцлер предлагал закрепить внеблоковый статус Украины, который исключал членство страны в НАТО. В 2022 году Киев отверг предложения Шредера.

22 сентября экс-канцлер дал совет тем, кто считает возможной военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории. Шредер напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать победу над Россией. Россияне убеждены в том, что Запад использует Украину лишь как острие копья, чтобы «поставить страну на колени», отметил он. Шредер подчеркнул, что военными средствами невозможно решить конфликт и необходимо искать компромиссы.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения.

Ранее в Германии призвали прислушаться к словам Шредера по диалогу с Россией.