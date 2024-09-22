Многие граждане Эстонии чтят память советских солдат, освободивших Таллин от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на разного рода противодействия со стороны нынешних властей страны, в том числе переписывание истории. Об этом в беседе с РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения эстонской столицы от нацистской оккупации.

17 сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта Красной армии, который поддерживал Балтийский флот. Через пять дней, 22 сентября, Таллин был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

«Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением», — подчеркнул он.

До этого Салимуллин заявлял, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны.

По словам временного поверенного в делах России в Эстонии, одной из тенденций последнего времени стала эксгумация останков советских воинов. Салимуллин подчеркнул, что «новости о подобных бесчинствах» появляются все чаще.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.