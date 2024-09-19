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Калужский губернатор пострелял из винтовки вместе со Стивеном Сигалом

Калужский губернатор Шапша пострелял из винтовки вместе со Стивеном Сигалом

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Телеграм-канал Владислав Шапша

Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что сходил в тир с американским актером Стивеном Сигалом.

Шапша отметил, что в юности смотрел фильмы со Стивеном Сигалом.

«А сейчас вместе со знаменитым актером мы стреляем в тире из легендарной снайперской винтовки Лобаева», — добавил он.

Шапша напомнил, что Сигал уже много лет гражданин России и считает себя русским.

«В этом году он был среди почетных гостей на инаугурации Президента России Владимира Путина. Сейчас Стивен является спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям. Снимает документальный фильм о Донбассе», — отметил Шапша.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что переезд в Россию сегодня рассматривают многие иностранные семьи публицистов и журналистов. Такой вариант для них – это побег от западных либеральных ценностей в сторону традиционных. В числе примеров она назвала актера Стивена Сигала, который говорит о сумасшедшем Западе.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против Стивена Сигала.

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