Эксперт указал на совпадение, случившееся в момент подрыва пейджеров в Ливане

Политический обозреватель Андрей Ревнивцев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал массовые взрывы пейджеров в Ливане. Он обратил внимание, что одновременно с терактом произошли два события.

Несмотря на то, что Израиль официально не взял на себя ответственность за случившееся, поступила информация о том, что израильским резервистам была отдана команда вернуться на свои базы для развертывания, указал эксперт.

Кроме того, детонация пейджеров совпала с визитом секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Иран, продолжил Ревнивцев. Судя по тому, что Тегеран поддерживает «Хезболлу», это мог быть явный сигнал противникам Израиля и российской делегации, заключил он.

Накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Детонация устройств происходила среди людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них — восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

Позже американская газета New York Times написала, что пейджеры перед взрывом издавали звуковой сигнал, из-за чего некоторые поднесли устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить сообщение.

Ранее в России призвали провести расследование случившегося Ливане.